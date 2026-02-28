Спорт

Чемпион КХЛ «Локомотив» пятый раз в сезоне обыграл СКА

Хет-трик Георгия Иванова принес «Локомотиву» пятую в сезоне КХЛ победу над СКА

Встреча завершилась со счетом 5:2. Хет-трик сделал Георгий Иванов

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей отличились Рихард Паник (пятая минута), Георгий Иванов (9, 46, 60) и Рушан Рафиков (32). У проигравших шайбы забросили Матвей Короткий (8) и Никита Дишковский (46).

27-летний Иванов впервые в карьере в КХЛ сделал хет-трик.

Ранее в этом сезоне СКА лишь однажды победил «Локомотив», при четырех поражениях (2:4, 1:3, 2:3, 4:3 ОТ, 1:3).

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 87 очков в 61 матче и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 69 очками в 60 встречах расположился на восьмой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 2 марта в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», подопечные Игоря Ларионова в тот же день примут астанинский «Барыс».

