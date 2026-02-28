Федора Емельяненко избрали почетным президентом Союза ММА России

Новым главой организации стал Сергей Фатеев

Федор Емельяненко и Сергей Фатеев (Фото: Союз ММА России)

В Москве состоялись выборы президента Союза ММА России, в которых победил Сергей Фатеев, сообщается в телеграм-канале Минспорта.

В голосовании он опередил Павла Карнауха, кандидатуру Фатеева поддержали 136 делегатов.

Почетным президентом организации был избран легенда ММА Федор Емельяненко, сообщает Metaratings.

Виктор Дроздов, занимавший пост главы Союза ММА России с декабря 2023 года, в декабре 2025-го подал в отставку. 49-летний Емельяненко дважды возглавлял федерацию — с 2012 по 2018 год, а также с июня 2022-го по сентябрь 2023-го.

Фатеев — председатель совета директоров АО «РСТ».

Емельяненко — четырехкратный чемпион Pride FC и двукратный чемпион RINGS. Не раз признавался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям. На его счету 40 побед в 48 поединках (один был признан несостоявшимся). В феврале 2024 года Емельяненко провел свой последний поединок в ММА, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры.