Даниил Медведев стал победителем турнира в Дубае после снятия соперника

Голландец Таллон Грикспор не смог сыграть в финале из-за травмы. Первая ракетка России выиграл 23-й титул ATP в карьере, но впервые ему удалось это сделать второй раз в одном городе

Даниил Медведев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP 500 в Дубае.

В финале 30-летний Медведев, третий сеяный, должен был сыграть против голландца Таллона Грикспора, 25-й ракетки мира. Но его соперник снялся из-за травмы левого подколенного сухожилия, которую он получил во время полуфинальной победы над россиянином Андреем Рублевым.

«Не так я хотел бы выиграть финал. Надеюсь, травма Таллона не слишком серьезная, и желаю ему скорейшего выздоровления», — написал Медведев в соцсети Х.

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучший из россиян). На счету россиянина стало 23 титула ATP, он впервые выиграл один и тот же турнир дважды. В Дубае Медведев побеждал в 2023 году.

За свою победу в Дубае Медведев получит $619 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.