«Авангард» продлил контракт с одним из своих лучших защитников
«Авангард» продлил контракт с канадским защитником Лажуа
Новое соглашение Максима Лажуа будет действовать еще сезон
«Авангард» продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа на один сезон. Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.
В текущем сезоне, который является для 28-летнего защитника первым в КХЛ, Лажуа провел 60 матчей и набрал 37 (10+27) очков при показателе полезности «+16».
Лажуа занимает пятое место в списке лучших бомбардиров «Авангарда».
«Лажуа быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды «Авангард». Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 60 матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».