«Авангард» продлил контракт с одним из своих лучших защитников «Авангард» продлил контракт с канадским защитником Лажуа

Максим Лажуа (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Авангард» продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа на один сезон. Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

В текущем сезоне, который является для 28-летнего защитника первым в КХЛ, Лажуа провел 60 матчей и набрал 37 (10+27) очков при показателе полезности «+16».

Лажуа занимает пятое место в списке лучших бомбардиров «Авангарда».

«Лажуа быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды «Авангард». Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 60 матчах.