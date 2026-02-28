Спорт

Капризов остановился в шаге от повторения клубного рекорда в НХЛ по голам

Капризов остановился в шаге от повторения рекорда «Миннесоты» в НХЛ по голам

Гол российского форварда не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Ютой». Капризов забросил свою 218-ю шайбу

Ethan Miller / Getty Images

Кирилл Капризов (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Входит в сюжеты
В этой статье

«Миннесота Уайлд» проиграла «Юте» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе проигравших шайбы забросили российский форвард Кирилл Капризов (35-я минута) и Мэтт Болди (55). У победителей отличились Логан Кули (14), Клейтон Келлер (25), Лоусон Круз (28, 53) и Барретт Хэйтон (42).

Капризов забросил свою 218-ю шайбу в карьере в составе «Уайлд». Ему осталось забить еще один раз, чтобы сравняться с рекордсменом по количеству голов в истории «Миннесоты» Марианом Габориком (219).

Российский форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, на счету защитника «Юты» Михаила Сергачева два ассиста.

Тарасенко вышел на 18-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ среди россиян, сравнявшись с Алексеем Житником (по 375 передач). По этому показателю лидирует Евгений Малкин (865).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Иван Витченко
ХоккейНХЛМиннесота УайлдКирилл Капризовроссияне в НХЛ