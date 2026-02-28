Капризов остановился в шаге от повторения клубного рекорда в НХЛ по голам Капризов остановился в шаге от повторения рекорда «Миннесоты» в НХЛ по голам

Гол российского форварда не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Ютой». Капризов забросил свою 218-ю шайбу

Кирилл Капризов (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

«Миннесота Уайлд» проиграла «Юте» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе проигравших шайбы забросили российский форвард Кирилл Капризов (35-я минута) и Мэтт Болди (55). У победителей отличились Логан Кули (14), Клейтон Келлер (25), Лоусон Круз (28, 53) и Барретт Хэйтон (42).

Капризов забросил свою 218-ю шайбу в карьере в составе «Уайлд». Ему осталось забить еще один раз, чтобы сравняться с рекордсменом по количеству голов в истории «Миннесоты» Марианом Габориком (219).

Российский форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, на счету защитника «Юты» Михаила Сергачева два ассиста.

Тарасенко вышел на 18-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ среди россиян, сравнявшись с Алексеем Житником (по 375 передач). По этому показателю лидирует Евгений Малкин (865).