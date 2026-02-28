 Перейти к основному контенту
0

Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до семи матчей

Тем не менее «Вашингтон» обыграл «Вегас» и продолжает бороться за место в плей-офф
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (21-я и 24-я минуты) и Джейкоб Чикран (35). У проигравших отличились Брэйден Боуман (43) и Томаш Гертл (50).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою безголевую серию до семи матчей. Всего 40-летний россиянин провел на льду 17 минут и 43 секунды, нанес три броска и сделал два силовых приема.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 61 матч и 48 (22+26) очков.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 61 матчей.

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
