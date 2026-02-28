«Клуб встал на ноги и может жить без меня». Галицкий — о «Краснодаре»

Сергей Галицкий рассказал о влиянии болезни на его участие в жизни «Краснодара», о возможных финансовых проблемах клуба и чемпионстве. Его признания в фильме о клубе РПЛ — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Документальный фильм «Краснодар». Путь к чемпионству» был опубликован 22 февраля в честь 18-летия клуба. В нем рассказывают о трудностях, с которыми «Краснодар» столкнулся на пути к своему первому чемпионству.

Футбольный клуб «Краснодар» был основан Сергеем Галицким в феврале 2008 года. За это время команда неоднократно становилась призером чемпионата России, а также играла в Лиге чемпионов. 24 мая 2025 года «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В решающем матче 30-го тура чемпионата России команда победила на своем поле московское «Динамо» со счетом 3:0.

Галицкий рассказал в фильме о влиянии болезни на его участие в жизни клуба, о возможных финансовых проблемах команды и пути к чемпионству.

«Болезнь не позволяла смотреть матчи в прямом эфире»

Галицкий заявил, что из-за плохого состоянии здоровья не мог смотреть матчи клуба в прямом эфире.

«Мое здоровье не в лучшем состоянии находится. Болезнь периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть», — признался Галицкий.

Сергей Галицкий (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Он отметил, что нельзя сравнить его участие в жизни клуба «сейчас и пять лет назад».

«До моей болезни, до ситуаций в моей жизни, которые были сложны для меня. Я это делал (участвовал в жизни клуба. — РБК) намеренно», — добавил президент «Краснодара».

Галицкий в мае 2021 года сообщил, что болеет. Тогда он сказал, что именно из-за этого не может регулярно посещать матчи своей команды.

«Клуб уже не зависит от одного человека»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Галицкий признался, что он не мечтал выиграть кубок. Президент «Краснодара» отметил, что его мечтой являлось «построить клуб, который бы смог сам всегда двигаться дальше, который был бы финансово наполнен и не имел вдолгую проблем».

«Когда у тебя шестой бюджет, иногда это дело небольшого случая. И я счастлив, что город, болельщики получили его. Для них это важно было. Но для меня важно то, что клуб встал на ноги и теперь может быть без меня. И то, что он собирает эту аудиторию, что уже есть невероятно большое количество болельщиков, для которых этот клуб — их клуб», — сказал президент «Краснодара».

Галицкий выразил уверенность в том, что болельщики команды могут не беспокоиться о возможных финансовых проблемах клуба.

«Клуб уже не зависит от одного человека. Наши доходы плюс те ресурсы, которые размещены в школе и клубе, позволят клубу длительное время быть очень спокойным по финансовым ресурсам. Наверное, следующие 10–15 лет — есть я или нет — болельщики могут быть спокойны: клуб будет существовать и по финансам находиться там, где он есть. То, что я пообещал, я сделал», — сказал Галицкий.

Forbes оценивает состояние Галицкого в $3,2 млрд, журнал поместил его на 43-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2025 году.

«Многие крутили у виска, а я улыбался»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Стадион «Краснодара», вмещающий 35 179 зрителей, был открыт в декабре 2016 года. Стоимость строительства арены превысила 20 млрд руб., говорил Галицкий в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению владельца «Краснодара», у клуба лучшая атмосфера на стадионе. Он добавил, что семь лет назад «такое еще нельзя было представить».

В апреле 2025 года Ozon подписал спонсорский контракт с «Краснодаром» до июня 2029-го. По нему нейминг домашней арены клуба отошел маркетплейсу. «РБК Спорт» сообщали источники, знакомые с ходом сделки, что стоимость контракта «Краснодара» и Ozon в год составит до 450 млн руб., или до 1,8 млрд руб. за четыре года. В сезоне 2024/25 средняя посещаемость «Ozon Арены» составила 27 561 зритель (в 15 матчах РПЛ). В нынешнем сезоне десять домашних матчей «Краснодара» в чемпионате России в среднем посетили 28 630 зрителей.

«Когда я строил стадион на тридцать с лишним тысяч, я сам улыбался. Многие вообще крутили у виска: «Зачем такой большой стадион?» Хотя, наверное, надо было построить немного больше. Я скажу, наверное, достаточно агрессивно-радикальную вещь, но я считаю, что у нас лучшая атмосфера сейчас. И по болению, и по атмосфере, которую болельщики создают во время игры», — сказал он.

Галицкий добавил, что у него вызывают уважение болельщики, которые поддерживают команду на выездных матчах.

Аэропорт Краснодара из соображений безопасности был закрыт с февраля 2022 по сентябрь 2025 года.

«Сложная логистика. Как бы ни было тяжело профессиональным спортсменам, все-таки они летают чартерами, им обеспечен комфорт. Когда болельщики наши доезжают до самых дальних стадионов и поддерживают нас, это вызывает уважение», — сказал Галицкий.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу чемпионата России в качестве лидера, набрав 40 очков. Лучшими бомбардирами команды в текущем сезоне РПЛ являются капитан Эдуард Сперцян (8 голов + 12 передач), воспитанник академии «Краснодара», и колумбиец Джон Кордоба (8 голов + 4 передачи). Первый матч в 2026 году клуб Галицкого проведет 28 февраля против «Ростова» на домашнем стадионе «Ozon Арена».