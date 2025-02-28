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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей Олимпиады

Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей Олимпиады-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Это 4,3% от 5084 медалей, врученных на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года. Новые награды будут идентичны оригиналам, но на них будет нанесен защитный лак для увеличения долговечности
Фото: Marc Piasecki / Getty Images
Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Парижский монетный двор сообщил агентству AFP, что получил 220 запросов на замену медалей Олимпиады 2024 года. Это 4,3% от общего объема выпущенных наград.

В монетном дворе отметили, что новые медали будут идентичны оригиналам, но на них будет нанесен защитный лак для увеличения долговечности.

Жалобы на облезшие медали стали поступать от призеров парижской Олимпиады еще в августе 2024-го, в частности от американского скейтбордиста Найджи Хьюстона и французского пловца Максима Груссе.

La Lettre 13 января писало, что спортсмены вернули уже более 100 испорченных наград. Издание объясняло проблемы с покрытием медалей (которое трескается и облезает) заменой одного из компонентов — оксида хрома, использование которого ограничивают в ЕС из-за токсичности.

Медали Игр-2024 изготовлены по дизайну ювелирного дома Chaumet, в центре каждой из них находится шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни.

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