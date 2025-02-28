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«Ак Барс» проиграл «Трактору» в матче КХЛ, ведя 2:0

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинского клуба, дубль сделал Никита Коростелев
Игроки &laquo;Трактора&raquo;
Игроки «Трактора» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Никита Коростелев (35-я и 40-я минуты), также отличился Александр Кадейкин (56). У проигравших шайбы на счету Ильи Сафонова (28) и Степана Фальковского (31).

«Трактор» второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс» при одном поражении (3:1, 0:4, 3:2).

«Трактор» набрал 84 очка в 61 матче и занимает первое место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 76 очками в 60 встречах расположился на четвертой строчке.

Другие результаты дня:

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 ОТ;

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 Б.

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