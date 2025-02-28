Павлюченкова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за вирусной инфекции

Восьмая ракетка России сообщила, что подхватила вирус еще на Australian Open и все еще не может полностью восстановиться

Анастасия Павлюченкова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не сможет сыграть в предстоящем турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я борюсь с вирусной инфекцией еще с Australian Open, из-за чего последние недели были тяжелыми. К сожалению, я все еще не в том состоянии, в котором должна быть, и мне придется сняться с Индиан-Уэллса», — написала Павлюченкова.

Она добавила, что сделает все возможное, чтобы быть готовой к следующему турниру в Майами.

Павлюченкова занимает 38-е место в мировом рейтинге (восьмая из россиянок), на ее счету 12 титулов на турнирах WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 5 по 16 марта, «тысячник» в Майами стартует 18 марта. Соревнования категории WTA 1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.