УЕФА дисквалифицировал судью Евро-2024 за видео с белым порошком
УЕФА запретил английскому арбитру Дэвиду Куту работать на турнирах под эгидой организации до 30 июня 2026 года из-за скандальных видеороликов. Об этом сообщает Би-би-си.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что Кут «нарушил основные правила добропорядочного поведения» и на него были наложены санкции за «дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности».
В конце 2024 года в Сети появилось несколько видеороликов с Кутом, в которых тот оскорбительно высказался о «Ливерпуле» и его бывшем главном тренере Юргене Клоппе. Также был ролик, в котором 42-летний Кут, предположительно, нюхает белый порошок через скрученную американскую банкноту во время Евро-2024, где он работал ассистентом на VAR.
PGMOL, орган, отвечающий за судейство в английских профессиональных лигах, в декабре уволил Кута. За свое поведение арбитр позднее извинился.
Также Кут оказался в центре расследования Футбольной ассоциации Англии (FA) по поводу ставок — из-за обсуждения возможной желтой карточки в матче второго дивизиона в 2019 году, но арбитр эти обвинения отвергает.
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