УЕФА дисквалифицировал судью Евро-2024 за видео с белым порошком

Английский арбитр Дэвид Кут отстранен до 30 июня 2026 года. В конце 2024-го он попал в скандал из-за видео, на которых оскорбляет «Ливерпуль» и Юргена Клоппа, а также нюхает белый порошок через скрученную американскую банкноту

Дэвид Кут (Фото: Michael Regan / Getty Images)

УЕФА запретил английскому арбитру Дэвиду Куту работать на турнирах под эгидой организации до 30 июня 2026 года из-за скандальных видеороликов. Об этом сообщает Би-би-си.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что Кут «нарушил основные правила добропорядочного поведения» и на него были наложены санкции за «дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности».

В конце 2024 года в Сети появилось несколько видеороликов с Кутом, в которых тот оскорбительно высказался о «Ливерпуле» и его бывшем главном тренере Юргене Клоппе. Также был ролик, в котором 42-летний Кут, предположительно, нюхает белый порошок через скрученную американскую банкноту во время Евро-2024, где он работал ассистентом на VAR.

PGMOL, орган, отвечающий за судейство в английских профессиональных лигах, в декабре уволил Кута. За свое поведение арбитр позднее извинился.

Также Кут оказался в центре расследования Футбольной ассоциации Англии (FA) по поводу ставок — из-за обсуждения возможной желтой карточки в матче второго дивизиона в 2019 году, но арбитр эти обвинения отвергает.