Умер последний участник первого для сборной СССР ЧМ по баскетболу Олег Кутузов

Умер участник первого для советской сборной ЧМ по баскетболу Кутузов

Олег Кутузов, доктор технических наук и профессор ЛЭТИ, скончался на 89-м году жизни

Олег Кутузов (Фото: телеграм-канал БК «Зенит»)

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы и вице-чемпион мира по баскетболу среди ветеранов Олег Кутузов скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Петербурга.

Кутузов играл за ленинградские клубы ЛЭТИ, «Буревестник» и «Спартак», в 1969 году завоевал бронзовые медали чемпионата СССР.

В составе сборной СССР участвовал в 1959 году в чемпионате мира (первом для советской команды). На турнире советские баскетболисты выиграли все матчи, но по политическим мотивам сборная отказалась играть против команды Тайваня и была дисквалифицирована.

В 1959 и 1961 годах Кутузов стал победителем Универсиад в Турине и Софии.

Кутузов, доктор технических наук и профессор ЛЭТИ, был последним из остававшихся в живых баскетболистов сборной СССР 1950–1960-х годов, участником первого матча СССР — США в 1958 году.