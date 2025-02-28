ЦСКА поблагодарил фанатов «Црвены звезды» за пение «Катюши» перед матчем

Перед матчем Евролиги с «Жальгирисом» болельщики сербского клуба украсили трибуны стадиона в цвета российского флага и спели «Катюшу»

Фото: IMAGO / Marko Metlas / Global Look Press

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин поблагодарил фанатов сербской «Црвены звезды» за перформанс с поддержкой России перед матчем Евролиги.

Накануне перед домашним матчем группового турнира Евролиги против литовского «Жальгириса» болельщики белградского клуба подняли вверх листы цветной бумаги, окрасив трибуны в цвета российского и сербского флагов. Они также спели «Катюшу».

«Важно, что наши сербские друзья последовательны вне зависимости от сиюминутной политической ситуации. И они всегда готовы высказаться в поддержку нашей страны вообще и ЦСКА в частности. <...> Вчера классную поддержку России показали и болельщики «Црвены звезды». Это было мелодично, красиво и очень приятно», — сказал Ватутин «Матч ТВ».

Евролига отстранила российские клубы в 2022 году из-за ситуации на Украине.