Овечкин провел худший матч в сезоне

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:5) Овечкин совершил четыре броска, завершив встречу с показателем полезности «-4»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые за три матча не смог отличиться голом. В домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:5) он совершил четыре броска, завершив игру с показателем полезности «-4». Это худший показатель в матче. Также «-4» имеет его партнер по звену Дилан Строум.

Овечкин впервые в сезоне завершил встречу с показателем полезности «-4». Ранее лишь дважды этот показатель опускался до отметки в «-2». Всего капитан «Вашингтона» завершил восемь из 43 игр с отрицательной полезностью.

В предыдущих двух играх российский форвард отметился хет-триком и голом. На счету Овечкина в сезоне 30 голов, 17 передач и «+18».

Всего в его активе 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. За 23 игры до завершения «регулярки» Овечкин находится в 11 голах от повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, но сохранил лидерство в Восточной конференции.