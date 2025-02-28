Какой была карьера шахматиста Спасского после переезда из СССР во Францию

27 февраля на 89-м году жизни умер Борис Спасский — десятый чемпион мира по шахматам. «РБК Спорт» вспоминает, как великому шахматисту удалось переехать во Францию и не поссориться с руководством СССР

Борис Спасский (Фото: Jörg Carstensen / Global look press)

Борис Спасский, десятый чемпион мира по шахматам (1969–1972), переехал во Францию в 1976 году, но при этом сумел сохранить свои связи с СССР и продолжить представлять советскую шахматную школу. Этот процесс был необычным, особенно в условиях строгого контроля за выездом советских спортсменов за границу.

Как Спасский оказался во Франции?

После поражения в знаменитом матче против Бобби Фишера в 1972 году Спасский постепенно отошел на второй план в советских шахматах. В 1976-м он женился на француженке Марине Шибаровой, что и сыграло ключевую роль в переезде. Благодаря гражданству жены гроссмейстер смог получить разрешение на выезд из СССР и переселиться во Францию.

Однако он не бежал из Советского Союза, как некоторые шахматисты, например Виктор Корчной, а получил официальное разрешение. Советские власти понимали его ситуацию и, вероятно, посчитали, что Спасский не станет политическим эмигрантом или критиком системы.

Существует большое количество легенд, как Спасскому разрешили переехать во Францию. По одной версии, даже бывший президент Франции Жорж Помпиду лично общался с главой СССР Леонидом Брежневым на эту тему и был одним из главных помощников в переезде. Однако сам шахматист отвергал это.

«Леонид Ильич Брежнев в тот момент решил прослыть большим человеколюбцем и разрешил браки с иностранцами. Ну я этим и воспользовался. Мою жену преследовала секретная полиция Франции, у меня были хлопоты с КГБ. Таким образом, две секретные службы создали крепкую семью. С тех пор я очень люблю секретную полицию», — говорил он.

Как он продолжил выступать за СССР?

Спасский поселился во Франции, однако не разорвал связей с советскими шахматными структурами. До 1984 года он продолжал представлять СССР на международных турнирах. Причиной было то, что шахматист публично не проявлял политической активности против СССР и сохранял хорошие отношения с советскими шахматными кругами.

В 1984 году Спасского официально исключили из советской шахматной сборной, и тот начал играть за Францию. В составе французской команды он участвовал в шахматных олимпиадах, а также занимался тренерской и шахматной публицистикой.

Как его карьера сложилась после переезда?

Во Франции Спасский не добился больших спортивных успехов, хотя продолжал играть на высоком уровне. В 1992 году он снова встретился с Фишером в знаменитом «матче-реванше» в Югославии, что вызвало политический скандал из-за санкций против этой страны. Впоследствии продолжал жить во Франции, а в 2012 году, после инсульта, вернулся в Россию, где и провел оставшиеся годы.

Таким образом, Спасский оказался в уникальном положении: он смог легально уехать из СССР, некоторое время выступать за советскую сборную, а затем плавно перейти к представлению Франции, избежав политического преследования.

Как реагировали советские власти?

Реакция руководства СССР была сдержанной. В отличие от Корчного, которого объявили предателем и подвергли травле в прессе, Спасского не подвергли жесткой критике. Причины были следующими.

Он получил официальное разрешение на выезд. Это не было побегом или актом неповиновения, и переезд не нарушал законов СССР. Спасский не занимался антисоветской деятельностью в отличие от Корчного, который публично критиковал советский режим, и сохранял нейтралитет. Продолжал играть за СССР до 1984 года. Его участие в международных соревнованиях в составе советской сборной говорило о лояльности властей.

Советская пресса фактически игнорировала переезд Спасского. Не было громких осуждений или кампаний против него, как в случае с другими эмигрантами. Даже когда в 1984 году шахматист начал играть за Францию, это не вызвало серьезных политических последствий.