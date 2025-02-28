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Эксклюзив

Аршавин оценил шансы «Зенита» вновь стать чемпионом России

Андрей Аршавин: верю, что «Зенит» все-таки возьмет титул в текущем сезоне
Андрей Аршавин отметил, что не видит сейчас явного фаворита, поскольку команды в турнирной таблице располагаются очень близко. Тем не менее он выразил уверенность в том, что «Зенит» сможет завоевать чемпионский титул
Фото: Андрей Аршавин ( Максим Константинов/ТАСС)
Фото: Андрей Аршавин ( Максим Константинов/ТАСС)

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «РБК Спорт» выразил уверенность, что петербургский клуб сможет завоевать чемпионский титул в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В данной точке фаворита точно нет. Потому что команды слишком близко друг от друга находятся и сейчас трудно предугадать, кто [станет чемпионом]. Верю, что «Зенит» все-таки возьмет титул. Все его ждут, год столетия. Конечно, никто не хочет упустить и грустить в этот год. Поэтому верю в «Зенит», — сказал он.

Аршавин также поделился своими предположениями, кто может стать лучшим игроком сезона, отметив, что выбор будет зависеть от победителя чемпионата. «Если питерский клуб выиграет, то лучшим игроком сезона окажется Глушенков. Если «Краснодар» — Кордоба, а если «Спартак» — Угальде», — заключил он.

По итогам первой части сезона «Зенит» и «Краснодар» набрали по 39 очков, разделив лидерство. На третьей строчке расположился «Спартак», в активе которого 37 баллов. Московские «Динамо» и «Локомотив» занимают четвертое и пятое места соответственно, имея по 35 очков.

В пятницу, 28 февраля, сезон после зимней паузы возобновляется матчем между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом».

«Зенит» проведет свой первый матч в весенней части сезона 1 марта, его соперником будет московский ЦСКА.

Петербургский клуб — действующий чемпион России. Команда удерживает этот титул шесть сезонов подряд.

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Андрей Аршавин Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит
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Андрей Аршавин

спортсмен, футболист
29 мая 1981 года
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