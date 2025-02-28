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РБК представит юбилейный, десятый рейтинг букмекеров 5 марта

РБК представит десятый рейтинг букмекеров на деловом завтраке лидеров индустрии
РБК проведет деловой завтрак для лидеров индустрии ставок, на котором выступят представители ведущих российских букмекерских компаний
Эрика Сурикова
Эрика Сурикова (Фото: Пресс-служба РФС)

РБК 5 марта представит десятую волну рейтинга российских букмекеров на деловом завтраке «Спорт и ставки: результат и поддержка» (18+). Участники обсудят вклад индустрии в развитие спорта, законодательные изменения и ключевые тренды рынка.

Регистрация на мероприятие уже открыта — количество мест для участия в очном формате ограничено: только гости очной встречи получат возможность лично пообщаться со спикерами и экспертами. Для всех интересующихся мероприятием будет доступна онлайн-трансляция.

В качестве спикеров на деловом завтраке выступят первый заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России Александр Никитин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачев, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова, управляющий партнер БК «Фонбет» Валентин Голованов и вице-президент БК «Лига Ставок» Ратмир Ронами.

Гостями мероприятия станут заместитель председателя комитета ТПП России по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов, председатель правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина и руководитель аналитической группы РБК «Исследования рынков» Сергей Хитров.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Валентин Голованов
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Индустрия беттинга — неотъемлемая часть спортивно жизни всего мира и нашей страны, поэтому Рей‌тинг РБК — исследование необходимое рынку. Благодаря многим хорошим законодательным инициативам последних лет, российские букмекеры активно поддерживают развитие отечественного спорта, как за счет отчислении‌, так и благодаря целенаправленному финансированию турниров, команд и спортсменов. Развитие отечественного спорта, повышение его уровня, узнаваемости, вовлеченности болельщиков — это ключевые приоритеты работы нашей компании. Мы уделяем внимание благотворительности, социальным инициативам, поддержке паралимпий‌ского и адаптивного спорта. Рады, что и другие компании индустрии следуют по тому же пути», — поделился в преддверие мероприятия управляющий партнер БК «Фонбет» Валентин Голованов.

На деловом завтраке РБК лидеры индустрии ставок, а также представители государственной власти и спортивных организаций обсудят ключевые вопросы, стоящие перед букмекерским рынком и отечественным спортом. В центре внимания — законодательное регулирование, рекламные возможности и новые модели ведения устойчивого бизнеса.

Отдельный блок обсуждений затронет социальную ответственность букмекеров. Спикеры расскажут, как компании поддерживают российский спорт, инвестируют в развитие инфраструктуры и реализуют благотворительные инициативы.

Еще одной ключевой темой мероприятия станут прогнозы на 2025 год. Какие тренды будут определять рынок ставок? Какие новые виды спорта могут завоевать популярность? Как букмекеры адаптируются к меняющимся условиям ведения бизнеса? Мнения экспертов по этим вопросам также прозвучат на встрече.

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