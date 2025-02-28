РБК представит юбилейный, десятый рейтинг букмекеров 5 марта

РБК проведет деловой завтрак для лидеров индустрии ставок, на котором выступят представители ведущих российских букмекерских компаний

Эрика Сурикова (Фото: Пресс-служба РФС)

РБК 5 марта представит десятую волну рейтинга российских букмекеров на деловом завтраке «Спорт и ставки: результат и поддержка» (18+). Участники обсудят вклад индустрии в развитие спорта, законодательные изменения и ключевые тренды рынка.

Регистрация на мероприятие уже открыта — количество мест для участия в очном формате ограничено: только гости очной встречи получат возможность лично пообщаться со спикерами и экспертами. Для всех интересующихся мероприятием будет доступна онлайн-трансляция.

В качестве спикеров на деловом завтраке выступят первый заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России Александр Никитин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачев, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова, управляющий партнер БК «Фонбет» Валентин Голованов и вице-президент БК «Лига Ставок» Ратмир Ронами.

Гостями мероприятия станут заместитель председателя комитета ТПП России по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов, председатель правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина и руководитель аналитической группы РБК «Исследования рынков» Сергей Хитров.

Валентин Голованов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Индустрия беттинга — неотъемлемая часть спортивно жизни всего мира и нашей страны, поэтому Рей‌тинг РБК — исследование необходимое рынку. Благодаря многим хорошим законодательным инициативам последних лет, российские букмекеры активно поддерживают развитие отечественного спорта, как за счет отчислении‌, так и благодаря целенаправленному финансированию турниров, команд и спортсменов. Развитие отечественного спорта, повышение его уровня, узнаваемости, вовлеченности болельщиков — это ключевые приоритеты работы нашей компании. Мы уделяем внимание благотворительности, социальным инициативам, поддержке паралимпий‌ского и адаптивного спорта. Рады, что и другие компании индустрии следуют по тому же пути», — поделился в преддверие мероприятия управляющий партнер БК «Фонбет» Валентин Голованов.

На деловом завтраке РБК лидеры индустрии ставок, а также представители государственной власти и спортивных организаций обсудят ключевые вопросы, стоящие перед букмекерским рынком и отечественным спортом. В центре внимания — законодательное регулирование, рекламные возможности и новые модели ведения устойчивого бизнеса.

Отдельный блок обсуждений затронет социальную ответственность букмекеров. Спикеры расскажут, как компании поддерживают российский спорт, инвестируют в развитие инфраструктуры и реализуют благотворительные инициативы.

Еще одной ключевой темой мероприятия станут прогнозы на 2025 год. Какие тренды будут определять рынок ставок? Какие новые виды спорта могут завоевать популярность? Как букмекеры адаптируются к меняющимся условиям ведения бизнеса? Мнения экспертов по этим вопросам также прозвучат на встрече.