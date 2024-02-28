Чемпиона России по лыжам арестовали за бело-сине-белый флаг в соцсети
Центральный районный суд Сочи арестовал на 15 суток двукратного чемпиона России по лыжным гонкам на сверхмарафонских дистанциях Николая Зимирева. Как сообщается на сайте инстанции, решение вынес судья Сергей Мартыненко.
В постановлении суда отмечается, что Зимирев в одной из социальных сетей «осуществил публичную демонстрацию» бело-сине-белого флага. Такой видоизмененный флаг России, на котором красная полоса заменена белой, является одним из символов противников российской военной операции.
При этом в решении суда указано, что такой флаг «является установленной атрибутикой военного подразделения, которое на основании решения Верховного суда признано экстремистским». Название подразделения из выложенного на сайте документа удалено. Но такие цвета использованы на флаге украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена).
Зимирев вину не признал.
Ранее Зимирев в социальной сети VK сообщил, что 17 февраля был задержан во время возложения цветов к памятнику жертв политических репрессий и доставлен в отделение полиции. Его отпустили без составления протокола.
На данный момент Зимирева занимается тренерской деятельностью и является научным сотрудником лаборатории научно-методического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ.
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