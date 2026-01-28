 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Салават Юлаев» 2-й раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» со счетом 4:3
Встреча завершилась со счетом 4:3 (овертайм)
Шелдон Ремпал
Шелдон Ремпал (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл в овертайме казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счетом 4:3 (овертайм).

В составе победителей шайбы забросили Шелдон Ремпал (четвертая минута), Денис Ян (22), Владислав Ефремов (37) и Егор Сучков (65).

У проигравших отличились Алексей Барабанов (13), Илья Сафонов (50 и 59).

Ранее в этом сезоне «Ак Барс» выиграл четыре из шести «зеленых дерби» у «Салавата Юлаева» (3:1 — 19 сентября, 4:1 — 14 октября, 1:4 — 5 декабря, 6:3 — 16 декабря, 2:1 — 20 декабря).

«Салават Юлаев» завершил трехматчевый выезд, в ходе которого одолел 24 января ХК «Сочи» (2:1) и 26 января минское «Динамо» (2:1 овертайм). На домашнем льду 24 января «Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы против «Сибири» (2:3 буллиты).

В следующем матче «Салават Юлаев» 31 января примет нижегородский «Торпедо», «Ак Барс» в тот же день дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Ак Барс» набрал 70 очков в 51 матче и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 54 очками в 51 встрече расположился на шестой строчке.

Противостояние двух команд считается одним из самых принципиальных в КХЛ, а «зеленым дерби» его назвали из-за цвета формы обоих клубов.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев
