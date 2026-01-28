 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Тренер «Спартака» Жамнов пропустил игру с «Ладой» из-за рождения сына

Московский «Спартак» поздравил своего тренера с рождением сына, которого назвали Львом. У Жамнова это уже пятый ребенок
Алексей&nbsp;Жамнов
Алексей Жамнов (Фото: ХК «Спартак»)

Алексей Жамнов, главный тренер московского «Спартака», пропустил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской «Лады» из-за рождения сына. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Поздравляем главного тренера «Спартака» Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье!» — написано в сообщении клуба.

На время отсутствия 55-летнего специалиста обязанности главного тренера временно исполняет Александр Барков.

У Жамнова это пятый ребенок. От предыдущих браков у него есть три дочери — Алиса, Николь и Сабина, а также сын Алексей.

Жамнов — первый российский хоккеист в истории НХЛ, кому удалось забросить пять шайб в одном матче. 1 апреля 1995 года, играя за «Виннипег Джетс», он пять раз поразил ворота «Лос-Анджелес Кингз» (матч закончился вничью 7:7). Закончил карьеру игрока в 35 лет после двойного перелома лодыжки, полученного 7 января 2006 года в матче между «Бостоном» и «Тампой».

После окончания карьеры Жамнов занимался тренерской деятельностью: с 2006 по 2012 год — генеральный менеджер хоккейного клуба «Витязь», с 2012 по 2015 год — хоккейного клуба «Атлант» (Московская область). Он возглавляет «Спартак» с марта 2023 года и является рекордсменом клуба в КХЛ по количеству проведенных матчей (206) и одержанных побед (117) в качестве главного тренера. Под его руководством команда дважды доходила до второго раунда Кубка Гагарина.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Екатерина Халимовская
Хоккей КХЛ Алексей Жамнов ХК Спартак ХК Лада
