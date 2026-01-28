 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

ФИФА сообщила о рекордных тратах клубов на трансферы в 2025 году

ФИФА: футбольные клубы в 2025 году потратили на трансферы рекордные $13,1 млрд
Расходы мужских клубов подскочили до $13,08 млрд. В женском футболе траты несравнимо ниже, но рынок вырос на 80%
Фото: Carl Recine / Getty Images
Фото: Carl Recine / Getty Images

Согласно отчету Международной федерации футбола (ФИФА), клубы в прошедшем году потратили на приобретение футболистов рекордные $13,1 млрд.

Общее количество международных трансферов с учетом мужского, женского и любительского футбола — 86 158.

В профессиональном мужском футболе в 2025 году на трансферы клубы потратили $13,08 млрд, что на 52,3% больше, чем в 2024 году ($8,59 млрд). Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда команды потратили $9,66 млрд.

В тройку клубов, потратившихся больше всех на игроков в 2025 году, вошли английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». Крупнейшими сделками года стали переходы в «Ливерпуль»: Александера Исака ($172 млн) из «Ньюкасла», Флориана Вирца ($145 млн) из «Байера» и Юго Экитике ($113 млн) из «Айнтрахта». Наиболее популярным маршрутом стал переход из бразильских клубов в португальские — таких трансферов было зафиксировано 184.

Впервые в истории количество клубов, заплативших за входящие трансферы, превысило 1214, а число команд, получивших компенсацию за переход игрока, достигло 1495. Такой дисбаланс возник потому, что деньги от одного трансфера по контрактным обязательствам часто распределяются между несколькими клубами — например, предыдущей командой игрока (по проценту с перепродажи) или академиями (по системе солидарных выплат ФИФА).

Всего в мужском профессиональном футболе было 24 558 переходов — платных и бесплатных.

Женский футбол также показал стремительный рост трансферного рынка. В 2025 году было совершено 2440 переходов с участием 756 клубов, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Общие расходы клубов составили $28,6 млн, увеличившись более чем на 80%. Наибольшее количество трансферов зафиксировано между российскими и белорусскими клубами (36 переходов). 135 команд потратили деньги на трансферы, а 155 получили их за переходы.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФИФА трансферы
