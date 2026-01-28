Стала известна дата похорон экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева

Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни, похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 30 января

Борис Игнатьев (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище в пятницу, 30 января. Об этом «РИА Новости» сообщил бывший-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

Игнатьев умер 27 января в возрасте 85 лет. Он возглавлял юношескую сборную СССР (с 1976 по 1989 год) и в 1988 году привел ее к победе на чемпионате Европы. С 1992 по 1996 год Игнатьев был помощником Павла Садырина и Олега Романцева в сборной, а с 1996 по 1998 год возглавлял команду сам.

На протяжении карьеры Игнатьев также был главным тренером «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурна», китайского «Шаньдуна», саудовского «Аль-Иттихада», работал в штабах киевского «Динамо» и московского «Локомотива».

Последним местом работы бывшего тренера было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.