Аршавин выиграл суд у Барановской об изменении размера алиментов

Бывший футболист «Зенита» и сборной России и телеведущая состояли в гражданском браке с 2004 по 2013 год, у пары родились трое детей

Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил исковое заявление бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Не уточняется, насколько размер алиментов был уменьшен.

РБК обратился за комментарием в Савеловский суд, к адвокатам и представителям Барановской и Аршавина.

Исковое заявление Аршавина поступило в суд 26 сентября 2025 года.

Барановская состояла в гражданском браке с Аршавиным с 2004 по 2013 год. От футболиста она родила троих детей — Артема (2005 год), Яну (2008) и Арсения (2012). Сейчас Барановская ведет шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале» вместе с Александром Гордоном.

Разрыв пары стал большой медийной историей. Сначала была тяжба в Королевском суде Лондона. Она завершилась в сентябре 2013 года мировым соглашением, по которому Аршавин обязался выплачивать Барановской £190 тыс. в год, а также передать ей в собственность квартиру в Петербурге и внедорожник Mercedes.

Потом был процесс об алиментах в России, который выиграла Барановская: Аршавина обязали выплачивать ей половину своих доходов на содержание детей. В последний раз бывшие супруги выясняли отношения в суде в 2020 году. Аршавин добивался уменьшения размера алиментов, и в итоге их сократили до ⅜ от доходов спортсмена.

Аршавин является воспитанником «Зенита», за который он выступал в 1999–2008 и 2013–2015 годах. В составе клуба стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России. Также он играл за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.

С января 2022 года Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».