 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 4,5 x 3,65 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 100 x 10 2 1,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,04 x 15 2 53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,1 x 10 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,05 x 4,2 2 1,83 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2 x 3,5 2 3,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,55 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,9 x 3,65 2 1,75 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Аршавин выиграл суд у Барановской об изменении размера алиментов

Бывший футболист «Зенита» и сборной России и телеведущая состояли в гражданском браке с 2004 по 2013 год, у пары родились трое детей
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил исковое заявление бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Не уточняется, насколько размер алиментов был уменьшен.

РБК обратился за комментарием в Савеловский суд, к адвокатам и представителям Барановской и Аршавина.

Исковое заявление Аршавина поступило в суд 26 сентября 2025 года.

Барановская состояла в гражданском браке с Аршавиным с 2004 по 2013 год. От футболиста она родила троих детей — Артема (2005 год), Яну (2008) и Арсения (2012). Сейчас Барановская ведет шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале» вместе с Александром Гордоном.

Разрыв пары стал большой медийной историей. Сначала была тяжба в Королевском суде Лондона. Она завершилась в сентябре 2013 года мировым соглашением, по которому Аршавин обязался выплачивать Барановской £190 тыс. в год, а также передать ей в собственность квартиру в Петербурге и внедорожник Mercedes.

Потом был процесс об алиментах в России, который выиграла Барановская: Аршавина обязали выплачивать ей половину своих доходов на содержание детей. В последний раз бывшие супруги выясняли отношения в суде в 2020 году. Аршавин добивался уменьшения размера алиментов, и в итоге их сократили до ⅜ от доходов спортсмена.

Аршавин является воспитанником «Зенита», за который он выступал в 1999–2008 и 2013–2015 годах. В составе клуба стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России. Также он играл за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.

С января 2022 года Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Ольга Ваганова
Футбол Андрей Аршавин Юлия Барановская
Андрей Аршавин фото
Андрей Аршавин
спортсмен, футболист
29 мая 1981 года
Юлия Барановская фото
Юлия Барановская
телеведущая
3 июня 1980 года
Материалы по теме
Суд оставил без рассмотрения иск Аршавина к Барановской
Спорт
Аршавин подтвердил информацию об урезании бюджета в «Зените»
Спорт
Аршавин заявил об амбициях стать руководителем «Зенита»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
SZ и Bloomberg связали обыски в Deutsche Bank со сделками Абрамовича Политика, 18:34
Песков ответил на вопрос о совместной фотографии Путина и Трампа Политика, 18:34
Стала известна дата похорон экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева Спорт, 18:29
WhatsApp продолжил терять пользователей в России Технологии и медиа, 18:29
Пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада Общество, 18:26
Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США после слов Трампа Политика, 18:22
Инвестгигант Fidelity запустит собственный долларовый стейблкоин FIDD Крипто, 18:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Генпрокуратура подала иск об изъятии у Льва Кветного цементных заводов Общество, 18:09
Halyk Bank назначил зампредом по IT бывшего топ-менеджера ВТБ и Сбербанка Бизнес, 18:08
Опт упал, а розница выросла. Что случилось с рынком автозапчастей Авто, 18:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Горелкин призвал исправлять ситуацию с маркировкой звонков от банков Технологии и медиа, 18:00
В The Arena 8 февраля состоится выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» Пресс-релиз, 17:57
Двукратный олимпийский чемпион обвинил FIS в трусости при допуске россиян Спорт, 17:54