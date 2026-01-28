Аршавин выиграл суд у Барановской об изменении размера алиментов
Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил исковое заявление бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Не уточняется, насколько размер алиментов был уменьшен.
РБК обратился за комментарием в Савеловский суд, к адвокатам и представителям Барановской и Аршавина.
Исковое заявление Аршавина поступило в суд 26 сентября 2025 года.
Барановская состояла в гражданском браке с Аршавиным с 2004 по 2013 год. От футболиста она родила троих детей — Артема (2005 год), Яну (2008) и Арсения (2012). Сейчас Барановская ведет шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале» вместе с Александром Гордоном.
Разрыв пары стал большой медийной историей. Сначала была тяжба в Королевском суде Лондона. Она завершилась в сентябре 2013 года мировым соглашением, по которому Аршавин обязался выплачивать Барановской £190 тыс. в год, а также передать ей в собственность квартиру в Петербурге и внедорожник Mercedes.
Потом был процесс об алиментах в России, который выиграла Барановская: Аршавина обязали выплачивать ей половину своих доходов на содержание детей. В последний раз бывшие супруги выясняли отношения в суде в 2020 году. Аршавин добивался уменьшения размера алиментов, и в итоге их сократили до ⅜ от доходов спортсмена.
Аршавин является воспитанником «Зенита», за который он выступал в 1999–2008 и 2013–2015 годах. В составе клуба стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России. Также он играл за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.
С января 2022 года Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».
