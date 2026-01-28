 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером

Тайсон Фьюри проведет бой против российского боксера Арсланбека Махмудова
Поединок пройдет 11 марта и будет транслироваться на платформе Netflix
Арсланбек&nbsp;Махмудов
Арсланбек Махмудов (Фото: George Wood / Getty Images)

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри встретится на ринге с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Об этом сообщает стриминговая платформа Netflix в социальной сети X.

Бой запланирован на 11 апреля.

Махмудов прокомментировал предстоящий поединок в своем Instagram (принадлежит Meta и является запрещенной в России как экстремистская организация) написав: «С помощью Господа небес и земли я иду за победой».

Для 37-летнего Фьюри этот бой станет первым после поражения от Александра Усика в декабре 2024 года. Он бывший чемпион WBC, на счету британца 34 победы (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

В активе 36-летнего Махмудова 21 победа (19 нокаутом) и два поражения. В последний раз россиянин выходил на ринг в октябре 2025 года, одержав победу над британцем Дэвидом Алленом.

