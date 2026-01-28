В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире
Аргентинский клуб «Ривер Плейт» объявил о запуске проекта по расширению своего домашнего стадиона «Монументаль». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Вместимость арены планируется увеличить с текущих 85 тыс. до 101 тыс. зрителей.
«Это исторический день. «Ривер Плейт» продолжает путь модернизации, развития и лидерства в спортивной инфраструктуре, закрепляя за стадионом статус крупнейшего и значимого в Америке и устанавливая новый мировой стандарт», — сказал президент клуба Стефано ди Карло.
Начало строительных работ запланировано на первую неделю апреля. Проект будет реализован на конкурсной основе с участием десяти ведущих строительных компаний. Ориентировочная стоимость работ превышает $100 млн, а общая продолжительность реконструкции составит около 36 месяцев.
После завершения работ «Монументаль» станет второй по вместимости футбольной ареной в мире. Номинально самым большим футбольным стадионом остается стадион имени Первого мая Рунградо в Пхеньяне (114 тыс. мест), однако последний раз он принимал футбольные матчи в 2017 году. Среди активно эксплуатируемых арен лидером после реконструкции станет барселонский «Камп Ноу» (105 тыс. мест).
Стадион «Монументаль» возведен в 1938 году. На его арене состоялся финал чемпионата мира (1978), а также два финала Кубка Америки (1987 и 2011) и финал Кубка Либертадорес (2024). Планируется, что «Монументаль» выступит площадкой для одного из матчей чемпионата мира в 2030 году.
