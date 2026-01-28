 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Звонарева в 41 год вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка и японка Эна Сибахара за выход в финал поспорят с бельгийкой Элизе Мартенс и китаянкой Чжан Шуай
Вера Звонарева
Вера Звонарева (Фото: IMAGO / Chryslene Caillaud / Panor / Global Look Press)

Российская теннисистка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара вышли в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В 1/4 финала 41-летняя Звонарева и 27-летняя Сибахара обыграли австралиек Кимберли Биррелл и Талию Гибсон со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

За выход в финал они поспорят с бельгийкой Элизе Мартенс и китаянкой Чжан Шуай, четвертыми сеяными.

В активе Звонаревой один титул на Australian Open — в 2012 году в парах. Она является бывшей второй ракеткой мира в одиночном разряде.

Среди титулов Звонаревой есть пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в парном разряде и две в миксте), бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночке и победа на Итоговом турнире WTA в парах (2023).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Вера Звонарева
