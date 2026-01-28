Норвежские спортсмены стали избегать секса из-за страха перед допингом

В Финляндии, Швеции и Дании в среднем 14,3% спортсменов иногда избегают интимной близости перед тестами. В Норвегии этот показатель выше и составляет 21,9%

Тереза Йохауг (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Исследование среди скандинавских спортсменов выявило, что 22% норвежских атлетов избегают интимных отношений, чтобы снизить риск случайного употребления запрещенных веществ. Об этом сообщает опрос от NRK.

Опрос был проведен анонимно норвежским телеканалом NRK совместно с вещателями из соседних стран (SVT — Швеция, Danmarks Radio — Дания, Yle — Финляндия) в период с 23 сентября по 7 октября 2025 года. В нем приняли участие 184 спортсмена из олимпийских сборных четырех стран по зимним видам спорта.

Согласно результатам исследования, каждый пятый норвежский спортсмен (21,9%) иногда избегает сексуальных контактов, а еще 10,9% делают это на постоянной основе. В среднем по другим странам (Финляндия, Дания, Швеция) эти показатели ниже: 14,3% ответили, что иногда избегают интимной близости, а 10,4% — всегда.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг, комментируя результаты, заявила, что спортсмен обязан контролировать не только себя, но и возможное влияние партнера. Двукратная чемпионка мира Тириль Венг отметила, что ранее не задумывалась о подобном риске, но теперь считает эту тему достойной внимания.

Более 60% всех опрошенных спортсменов также сообщили, что отказываются от приема биологически активных добавок, некоторых медицинских препаратов, косметических кремов и мазей для минимизации риска.