В ЦСКА рассказали о переговорах с двумя сербскими защитниками
Футбольный клуб ЦСКА ведет переговоры с сербским «Партизаном» по трансферу защитников Милана Рогановича и Николы Симича. Об этом в своем телеграм-канале заявил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
«Симич и Роганович — действительно интересные молодые футболисты, по которым наш клуб сделал предложение, и оно в силе. Мы понимаем важность их развития через игровую практику», — написал Брейдо.
Он также заявил об «определенных разногласиях» между клубами по дате присоединения защитников к ЦСКА в случае заключения сделки, но «расхождения могут быть улажены».
Брейдо отметил, что в ближайшее время ЦСКА ожидает усиления «в стартовую обойму команды», а также заявил, что клуб «будет стараться системно привлекать молодых талантливых футболистов».
20-летний Роганович выступает за сербский клуб с 2024 года. Он провел за команду 44 матча и отдал шесть голевых передач.
Симич (ему сейчас 18 лет) присоединился к основной команде «Партизана» в 2025 году. За 35 матчей в клубе он забил один гол и отдал одну результативную передачу.
После 18 туров ЦСКА идет на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. На счету команды 36 очков.
