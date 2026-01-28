В ЦСКА рассказали о переговорах с двумя сербскими защитниками

В ЦСКА рассказали о переговорах с сербскими защитниками Рогановичем и Симичем

Директор по коммуникациям ЦСКА отметил, что по срокам возможного перехода игроков есть разногласия, но их можно уладить

Милан Роганович (Фото: PIOTR KUCZA / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футбольный клуб ЦСКА ведет переговоры с сербским «Партизаном» по трансферу защитников Милана Рогановича и Николы Симича. Об этом в своем телеграм-канале заявил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

«Симич и Роганович — действительно интересные молодые футболисты, по которым наш клуб сделал предложение, и оно в силе. Мы понимаем важность их развития через игровую практику», — написал Брейдо.

Он также заявил об «определенных разногласиях» между клубами по дате присоединения защитников к ЦСКА в случае заключения сделки, но «расхождения могут быть улажены».

Брейдо отметил, что в ближайшее время ЦСКА ожидает усиления «в стартовую обойму команды», а также заявил, что клуб «будет стараться системно привлекать молодых талантливых футболистов».

20-летний Роганович выступает за сербский клуб с 2024 года. Он провел за команду 44 матча и отдал шесть голевых передач.

Симич (ему сейчас 18 лет) присоединился к основной команде «Партизана» в 2025 году. За 35 матчей в клубе он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров ЦСКА идет на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. На счету команды 36 очков.