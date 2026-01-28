 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Франко Меникелли

Меникелли было 84 года. Он участвовал в двух Олимпиадах и выиграл на них пять медалей
Слева направо: Юрий Титов&nbsp;(СССР),&nbsp;Нобуюки Аихара&nbsp;(Япония), Франко Меникелли (Италия)
Слева направо: Юрий Титов (СССР), Нобуюки Аихара (Япония), Франко Меникелли (Италия) (Фото: AP / ТАСС)

Олимпийский чемпион 1964 года в вольных упражнениях итальянец Франко Меникелли скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Италии (FGI) в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Федерация, президент Андреа Фаччи и весь совет директоров FGI выражают соболезнования его жене Габриэлле и дочерям Кристиане и Франческе», — написано в сообщении.

Причина смерти Меникелли не уточняется.

Меникелли — пятикратный олимпийский призер. На домашних Играх 1960 года в Риме он взял две бронзовые медали (в командном первенстве и вольных упражнениях), а на Олимпиаде 1964 года в Токио выиграл золото в вольных упражнениях, серебро на кольцах и бронзу на брусьях.

