Синнер вышел в полуфинал Australian Open, где сыграет с Джоковичем

Синнер третий год подряд вышел в полуфинал Australian Open

Итальянский теннисист без проблем обыграл американца Бена Шелтона, а теперь за выход в финал поспорит с сербом Новаком Джоковичем

Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 24-летний Синнер обыграл 23-летнего американца Бена Шелтона, восьмую ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Синнер после поражения от Шелтона в их первой очной встрече на «Мастерс» в Шанхае в 2023 году выиграл у американца уже девятый раз подряд, при этом не отдав ни сета (22 сета подряд).

За выход в финал Синнер поспорит с сербом Новаком Джоковичем (4-й номер рейтинга ATP). Во втором полуфинале сыграют испанец Карлос Алькарас (1) и Александр Зверев из Германии (3).

На счету Синнера два титула на Australian Open (2024, 2025), в полуфинале он сыграет в третий раз в карьере. У 38-летнего Джоковича итальянец выиграл последние пять матчей.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.