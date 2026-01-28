Синнер третий год подряд вышел в полуфинал Australian Open
Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 24-летний Синнер обыграл 23-летнего американца Бена Шелтона, восьмую ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 6:4.
Синнер после поражения от Шелтона в их первой очной встрече на «Мастерс» в Шанхае в 2023 году выиграл у американца уже девятый раз подряд, при этом не отдав ни сета (22 сета подряд).
За выход в финал Синнер поспорит с сербом Новаком Джоковичем (4-й номер рейтинга ATP). Во втором полуфинале сыграют испанец Карлос Алькарас (1) и Александр Зверев из Германии (3).
На счету Синнера два титула на Australian Open (2024, 2025), в полуфинале он сыграет в третий раз в карьере. У 38-летнего Джоковича итальянец выиграл последние пять матчей.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России