Лукашенко вручил белорусским биатлонистам «допинг» в виде сала и хлеба
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил биатлонистам сало, хлеб и напитки в качестве «допинга» после их выступления на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Сборная Белоруссии-1 одержала победу в смешанной эстафете четыре по шесть километров в Раубичах (Белоруссия) с результатом 1 час 18 минут 48 секунд с тремя промахами. Гостинцы от президента биатлонистам передала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
«Президент считает так: если может существовать в спортивном мире допинг, то он должен быть только такой (в виде сала, хлеба и напитков. — РБК)», — сказала Эйсмонт.
Пятый этап Кубка Содружества по биатлону пройдет с 11 по 15 февраля в Сочи.
Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.
