Лукашенко вручил белорусским биатлонистам «допинг» в виде сала и хлеба

Сборная Белоруссии-1 по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Антон Смольский&nbsp;(Белоруссия)
Антон Смольский (Белоруссия) (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил биатлонистам сало, хлеб и напитки в качестве «допинга» после их выступления на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Сборная Белоруссии-1 одержала победу в смешанной эстафете четыре по шесть километров в Раубичах (Белоруссия) с результатом 1 час 18 минут 48 секунд с тремя промахами. Гостинцы от президента биатлонистам передала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Президент считает так: если может существовать в спортивном мире допинг, то он должен быть только такой (в виде сала, хлеба и напитков. — РБК)», — сказала Эйсмонт.

Лукашенко вручил белорусским биатлонистам «допинг» в виде сала и хлеба
Video

Пятый этап Кубка Содружества по биатлону пройдет с 11 по 15 февраля в Сочи.

Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.

Рената Утяева
