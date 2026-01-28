Джокович заявил, что Музетти должен был обыграть его на Australian Open

Джокович считает, что Музетти должен был выбить его в 1/4 финала Australian Open

В матче четвертьфинала итальянец Лоренцо Музетти не смог доиграть матч из-за травмы бедра и отдал победу Джоковичу

Новак Джокович (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что итальянец Лоренцо Музетти должен был обыграть его в четвертьфинале турнира Australian Open. Об этом он заявил в интервью после матча.

«Он был намного лучше. Я как раз собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать, так жаль <...> Он должен был сегодня выиграть, в этом нет никаких сомнений», — сказал Джокович.

В 1/4 финала серб, четвертый сеяный, прошел пятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Джокович проиграл два сета со счетом 4:6, 3:6 и вел в третьем 3:1, после чего соперник отказался от продолжения матча из-за травмы бедра.

В полуфинале Джокович встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).

38-летний Джокович занимает четвертое место в мировом рейтинге. На его счету 101 титул ATP и десять на Australian Open (последний раз побеждал в 2023-м).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.