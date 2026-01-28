 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 4,15 x 3,55 2 1,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 100 x 10 2 1,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,03 x 17 2 59 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,11 x 10 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,15 x 4,2 2 1,8 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,7 x 4,1 2 4,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,5 x 3,55 2 1,82 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Джокович заявил, что Музетти должен был обыграть его на Australian Open

Джокович считает, что Музетти должен был выбить его в 1/4 финала Australian Open
В матче четвертьфинала итальянец Лоренцо Музетти не смог доиграть матч из-за травмы бедра и отдал победу Джоковичу
Новак&nbsp;Джокович
Новак Джокович (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что итальянец Лоренцо Музетти должен был обыграть его в четвертьфинале турнира Australian Open. Об этом он заявил в интервью после матча.

«Он был намного лучше. Я как раз собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать, так жаль <...> Он должен был сегодня выиграть, в этом нет никаких сомнений», — сказал Джокович.

В 1/4 финала серб, четвертый сеяный, прошел пятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Джокович проиграл два сета со счетом 4:6, 3:6 и вел в третьем 3:1, после чего соперник отказался от продолжения матча из-за травмы бедра.

В полуфинале Джокович встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).

38-летний Джокович занимает четвертое место в мировом рейтинге. На его счету 101 титул ATP и десять на Australian Open (последний раз побеждал в 2023-м).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Рената Утяева
Новак Джокович теннис Australian Open Лоренцо Музетти
