Футболист «Рубина» перешел в азербайджанский клуб Березуцкого

«Сабах» взял в аренду до конца 2025 года полузащитника молодежной сборной Узбекистана Умарали Рахмоналиева

Умарали Рахмоналиев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев перешел в азербайджанский «Сабах». Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба.

21-летний футболист молодежной сборной Узбекистана будет выступать в новом клубе на правах аренды до конца 2025 года.

Рахмоналиев перешел в «Рубин» в декабре 2022-го, в нынешнем сезоне футболист провел семь матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

«Сабах» с ноября возглавляет бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий.

«Рубин» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 турах.