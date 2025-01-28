Футболист «Рубина» перешел в азербайджанский клуб Березуцкого
Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев перешел в азербайджанский «Сабах». Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба.
21-летний футболист молодежной сборной Узбекистана будет выступать в новом клубе на правах аренды до конца 2025 года.
Рахмоналиев перешел в «Рубин» в декабре 2022-го, в нынешнем сезоне футболист провел семь матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
«Сабах» с ноября возглавляет бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий.
«Рубин» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 турах.
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