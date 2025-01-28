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Футболист «Атлетика» предотвратил вооруженное ограбление своего дома

Футболист «Атлетика» Беренгер предотвратил вооруженное ограбление своего дома
Алекс Беренгер заметил у себя в саду троих неизвестных в капюшонах, успел закрыть дверь из армированного стекла и не дал нападавшим, угрожавшим ему и жене пистолетом, проникнуть в дом
Алекс Беренгер
Алекс Беренгер (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Футболисту «Атлетика» из Бильбао Алексу Беренгеру удалось предотвратить вооруженное ограбление собственного дома в муниципалитете Мунгия. Об этом сообщает ABC со ссылкой на El Correo.

Инцидент произошел поздно вечером 27 января. 29-летний Беренгер, который находился дома с женой, заметил троих вооруженных лиц в капюшонах в своем саду и успел закрыть дверь из армированного стекла, помешав им войти внутрь.

Затем грабители попытались вломиться в дом с помощью железного прута и даже направили на хозяина пистолет, чтобы запугать и таким образом заставить открыть дверь, но тот активировал сигнализацию и позвонил в полицию. Нападавшие, поняв, что им не удастся совершить ограбление, скрылись на автомобиле.

Полиция начала расследование.

Беренгер выступает в «Атлетике» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов.

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