Клуб Единой лиги ВТБ подал уведомление о банкротстве

По словам генерального директора «Самары» Камо Погосяна, еще есть время, чтобы найти решение по поводу будущего клуба

Фото: bcsamara.com

Выступающий в Единой лиге ВТБ баскетбольный клуб «Самара» подал уведомление о банкротстве. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор клуба Камо Погосян.

«Банкротство может наступить в течение 30 дней. Есть время, чтобы найти решение, разрешить вопрос с руководством региона», — сказал Погосян.

В нынешнем сезоне «Самара» занимает 11‑е из 12 мест в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, с семью победами в 27 встречах.

В Единой лиге ВТБ «Самара» выступает с 2023 года. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место.