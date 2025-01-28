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Зритель погиб от удара молота на соревнованиях по легкой атлетике в США

Зритель на соревнованиях по легкой атлетике в США погиб от удара молота
На школьных соревнованиях в Колорадо-Спрингс молот вылетел за пределы сектора и попал в 57-летнего мужчину, который скончался на месте
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Вылетевший из сектора молот убил одного из зрителей легкоатлетических соревнований в США. Об этом сообщает ABC.

Это произошло на школьном турнире, который проходил на территории Университета Колорадо (Колорадо-Спрингс), где легкоатлеты со всего штата проводят соревнования. Представитель университета заявил, что зритель «погиб, когда молот, брошенный участником турнира, перелетел через сертифицированные барьеры и ударил его».

Погибшим оказался 57-летний Уэйд Лэнгстон, отец одного из участвовавших в соревнованиях спортсменов. Он погиб, заслонив жену и сына от молота, сообщает KRDO-TV.

Молот в легкоатлетических соревнованиях представляет собой металлический шар, соединенный стальной проволокой с рукоятью. Вес молота составляет 7 кг для мужчин и 4 кг для женщин во взрослых соревнованиях.

Смертельные случаи на турнирах по легкой атлетике редки, отмечает The Guardian. В 2017-м молот убил студента на соревнованиях по легкой атлетике в колледже Уитон в Иллинойсе. В 2005-м ядро убило судью во время тренировки на чемпионате США в Лос-Анджелесе.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика метание молота Колорадо
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