Зритель погиб от удара молота на соревнованиях по легкой атлетике в США
Вылетевший из сектора молот убил одного из зрителей легкоатлетических соревнований в США. Об этом сообщает ABC.
Это произошло на школьном турнире, который проходил на территории Университета Колорадо (Колорадо-Спрингс), где легкоатлеты со всего штата проводят соревнования. Представитель университета заявил, что зритель «погиб, когда молот, брошенный участником турнира, перелетел через сертифицированные барьеры и ударил его».
Погибшим оказался 57-летний Уэйд Лэнгстон, отец одного из участвовавших в соревнованиях спортсменов. Он погиб, заслонив жену и сына от молота, сообщает KRDO-TV.
Молот в легкоатлетических соревнованиях представляет собой металлический шар, соединенный стальной проволокой с рукоятью. Вес молота составляет 7 кг для мужчин и 4 кг для женщин во взрослых соревнованиях.
Смертельные случаи на турнирах по легкой атлетике редки, отмечает The Guardian. В 2017-м молот убил студента на соревнованиях по легкой атлетике в колледже Уитон в Иллинойсе. В 2005-м ядро убило судью во время тренировки на чемпионате США в Лос-Анджелесе.
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