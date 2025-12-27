 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Аталанта Интер Милан 1 3,65 x 3,6 2 2 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 2,95 x 2,9 2 2,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 17 x 5,5 2 1,23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,6 x 4,1 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,43 x 4,5 2 7,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

«Вулверхэмптон» показал худший в истории АПЛ результат после 18 туров

Аутсайдер Английской премьер-лиги набрал за этот период только два очка
Игроки&nbsp;&laquo;Вулверхэмптона&raquo;
Игроки «Вулверхэмптона» (Фото: Jan Kruger / Getty Images)

«Вулверхэмптон» стал первым в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) клубом, который после 18 туров набрал только два очка.

В субботу в 18-м туре «Вулверхэмптон» уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2. Команда с двумя очками продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Предыдущий антирекорд (пять очков) на этом отрезке принадлежал «Шеффилд Юнайтед» (2020/21) и «Портсмуту» (2009/10).

Антирекорд АПЛ по очкам за сезон (11) принадлежит «Дерби Каунти» (2007/08).

«Вулверхэмптон» проиграл уже 11 матчей подряд. Антирекорд АПЛ (20) по этому показателю принадлежит «Сандерленду», который в сезоне-2002/03 уступил в 15 матчах кряду, а после возвращения в элитный дивизион в 2005 году проиграл еще пять раз.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ сейчас «Арсенал» (42), опережающий «Манчестер Сити» (40) и «Астон Виллу» (36).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ)
Материалы по теме
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ноттингем Форест» и вышел в лидеры АПЛ
Спорт
Гвардиола пообещал отстранить набравших вес футболистов от матча АПЛ
Спорт
Клуб АПЛ уволил тренера спустя чуть больше месяца после назначения
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Путин встретился с Назарбаевым в Кремле Политика, 22:03
Герасимов пообещал продолжить наступление в Донбассе и Запорожье Политика, 21:56
Российского голкипера внесли в список травмированных в НХЛ Спорт, 21:50
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 21:46
В Италии раскрыли финансирование ХАМАС под видом благотворительных сборов Политика, 21:32
На электросамокаты предложили распространить балльную оценку локализации Политика, 21:25
«Вулверхэмптон» показал худший в истории АПЛ результат после 18 туров Спорт, 21:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп потребовал «опозорить» демократов публикацией файлов Эпштейна Политика, 21:09
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Путин заявил о «сведении к нулю» интереса России к выводу ВСУ из Донбасса Политика, 20:54
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 20:50
Герасимов доложил Путину о наступлении в Днепропетровской области Политика, 20:45
Российские военные заняли Родинское и Степногорск в ДНР и Запорожье Политика, 20:32
Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск Политика, 20:31