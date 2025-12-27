«Вулверхэмптон» показал худший в истории АПЛ результат после 18 туров

Аутсайдер Английской премьер-лиги набрал за этот период только два очка

Игроки «Вулверхэмптона» (Фото: Jan Kruger / Getty Images)

«Вулверхэмптон» стал первым в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) клубом, который после 18 туров набрал только два очка.

В субботу в 18-м туре «Вулверхэмптон» уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2. Команда с двумя очками продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Предыдущий антирекорд (пять очков) на этом отрезке принадлежал «Шеффилд Юнайтед» (2020/21) и «Портсмуту» (2009/10).

Антирекорд АПЛ по очкам за сезон (11) принадлежит «Дерби Каунти» (2007/08).

«Вулверхэмптон» проиграл уже 11 матчей подряд. Антирекорд АПЛ (20) по этому показателю принадлежит «Сандерленду», который в сезоне-2002/03 уступил в 15 матчах кряду, а после возвращения в элитный дивизион в 2005 году проиграл еще пять раз.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ сейчас «Арсенал» (42), опережающий «Манчестер Сити» (40) и «Астон Виллу» (36).