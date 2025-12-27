 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл вице-чемпиона КХЛ

«Ак Барс» второй раз в сезоне КХЛ обыграл «Трактор»
Казанский клуб выиграл у «Трактора» со счетом 3:2, победная шайба на счету Ильи Сафонова
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Хмелевски (7-я минута), Алексей Пустозеров (27) и Илья Сафонов (37). У проигравших отличились Григорий Дронов (24) и Джош Ливо (49).

Ранее в этом сезоне «Ак Барс» обыгрывал «Трактор» со счетом 5:3.

«Ак Барс» набрал 54 очка в 40 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», вице-чемпион КХЛ прошлого сезона, с 39 очками расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 30 декабря примет череповецкую «Северсталь», «Трактор» днем ранее в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Трактор
