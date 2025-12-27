«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ноттингем Форест» и вышел в лидеры АПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1, Райан Шерки забил победный гол на 83-й минуте

Игроки «Манчестер Сити» (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Тиджани Рейндерс (48-я минута) и Райан Шерки (83). У проигравших отличился Омари Хатчинсон (54).

«Манчестер Сити» одержал шестую победу в АПЛ подряд.

Подопечные Хосепа Гвардиолы поднялись на первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Арсенал» (39) свой матч 18-го тура проведет позднее в субботу. «Ноттингем Форест» с 18 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 1 января в гостях сыграет с «Сандерлендом», «Ноттингем Форест» 30 декабря примет «Эвертон».