Иноуэ в шестой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира во 2-м легчайшем весе

Иноуэ в шестой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Наоя Иноуэ единогласным решением судей победил мексиканца Дэвида Пикассо. Японец выиграл все 32 поединка в своей карьере

Дэвид Пикассо и Наоя Иноуэ (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Японский боксер Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг). В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он победил мексиканца Дэвида Пикассо.

Поединок продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Иноуэ — 119-109, 118-110, 117-111.

Японец владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 32-летний спортсмен в шестой раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории.

На счету японца теперь 32 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге. 25-летний Пикассо потерпел первое поражение в карьере при 32 победах и одной ничьей.

Иноуэ ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг), завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и во втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).