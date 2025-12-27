Иноуэ в шестой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Японский боксер Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг). В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он победил мексиканца Дэвида Пикассо.
Поединок продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Иноуэ — 119-109, 118-110, 117-111.
Японец владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 32-летний спортсмен в шестой раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории.
На счету японца теперь 32 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге. 25-летний Пикассо потерпел первое поражение в карьере при 32 победах и одной ничьей.
Иноуэ ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг), завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и во втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).
