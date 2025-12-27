Клуб РПЛ расторг контракты с двумя защитниками
Защитники Диего Луна и Амир Мохаммад покинули «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.
Контракты с футболистами расторгнуты по взаимным соглашениям.
Луна присоединился к «Балтике» в феврале 2024 года. За это время венесуэльский футболист провел за команду 25 матчей, также он выступал в аренде в подмосковных «Химках».
Мохаммад перешел в «Балтику» в июле прошлого года, сыграл в 39 встречах и помог команде вернуться в РПЛ. На счету россиянина три гола и столько же результативных передач.
Калининградский клуб завершил первую часть сезона на пятом месте в РПЛ, набрав 35 очков в 18 турах.
