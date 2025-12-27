 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,2 x 4,3 2 1,61 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,87 x 3,75 2 4,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,37 x 4,8 2 8,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Клуб РПЛ расторг контракты с двумя защитниками

«Балтика» расторгла контракты с защитниками Луной и Мохаммадом
Венесуэлец Диего Луна и россиянин Амир Мохаммад покинули «Балтику»
Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»
Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»

Защитники Диего Луна и Амир Мохаммад покинули «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Контракты с футболистами расторгнуты по взаимным соглашениям.

Луна присоединился к «Балтике» в феврале 2024 года. За это время венесуэльский футболист провел за команду 25 матчей, также он выступал в аренде в подмосковных «Химках».

Мохаммад перешел в «Балтику» в июле прошлого года, сыграл в 39 встречах и помог команде вернуться в РПЛ. На счету россиянина три гола и столько же результативных передач.

Калининградский клуб завершил первую часть сезона на пятом месте в РПЛ, набрав 35 очков в 18 турах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Балтика
Материалы по теме
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА
Спорт
Тренера «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест «Спартаку»
Спорт
РФС запретил клубу РПЛ регистрировать новичков из-за долгов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В Италии задержали и отпустили обвиненного в России экс-главу «Башнефти» Политика, 14:21
Российский пловец рассказал, почему заявился на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 14:18
Зеленский перед встречей с Трампом назвал красные линии Украины Политика, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
В Минобороны рассказали об отражении попыток ВСУ прорваться к Купянску Политика, 14:06
От ИИ до email-ренессанса: как меняется MarTech и что ждет рынок завтра Тренды, 14:05
На скоростной трассе в Японии столкнулись 67 автомобилей. Видео Общество, 13:52
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Клуб РПЛ расторг контракты с двумя защитниками Спорт, 13:48
НАБУ сообщило о раскрытии преступной группы депутатов Верховной рады Политика, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Экс-игрок сборной России Оздоев заявил, что чемпионат Греции сильнее РПЛ Спорт, 13:39
Депутат Рады сообщил о визите НАБУ в правительственный квартал Киева Политика, 13:38
В Киеве и области около 600 тыс. потребителей остались без света Политика, 13:26
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля Экономика, 13:22