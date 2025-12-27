Экс-игрок сборной России Оздоев заявил, что чемпионат Греции сильнее РПЛ

Полузащитник ПАОКа отметил, что пять лет назад разница была в пользу РПЛ, но сейчас это не так

Магомед Оздоев (Фото: Jose Manuel Alvarez Rey / Getty Images)

Бывший футболист сборной России Магомед Оздоев, который выступает за ПАОК, считает, что греческая Суперлига сильнее Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил Sport24.

«Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так. Когда я уезжал в «Фатих Карагюмрюк», все говорили: «А, что это за уровень? Что такое чемпионат Турции?» Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг», — сказал Оздоев.

По словам Оздоева, ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар». «Если отринуть все внешние факторы — да. Интересный был бы матч», — добавил 33-летний полузащитник.

Оздоев, четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», в 2022 году уехал в Европу. Один сезон он отыграл в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк», а затем перешел в греческий ПАОК.

Полузащитник провел 35 матчей за сборную России, но при Валерии Карпине в национальную команду не вызывался.