Третья ракетка России объявила о помолвке

Людмила Самсонова, которая занимает 17-е место в рейтинге WTA, обручилась с Алессандро Думитраке, который также является ее тренером

Людмила Самсонова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова объявила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о помолвке.

27-летняя спортсменка выложила фото с обручальным кольцом, которое подписала: «Начинается новая глава».

Самсонова тегнула Алессандро Думитраке, который также является ее тренером. Пара вместе с 2020 года.

Самсонова занимает 17-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. На турнирах «Большого шлема» лучшим результатом россиянки является четвертьфинал Уимблдона-2025.