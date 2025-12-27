Третья ракетка России объявила о помолвке
Российская теннисистка Людмила Самсонова объявила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о помолвке.
27-летняя спортсменка выложила фото с обручальным кольцом, которое подписала: «Начинается новая глава».
Самсонова тегнула Алессандро Думитраке, который также является ее тренером. Пара вместе с 2020 года.
Самсонова занимает 17-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. На турнирах «Большого шлема» лучшим результатом россиянки является четвертьфинал Уимблдона-2025.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах