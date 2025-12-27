Левандовски подтвердил, что в «Барселоне» просили его не забивать голы

В конце сезона 2022/23 «Барселона» уже обеспечила себе чемпионство, а польскому форварду оставалось забить два гола, чтобы получить бонус по контракту

Роберт Левандовски (Фото: David Ramos / Getty Images)

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подтвердил информацию, что каталонский клуб просил его не забивать голов в конце сезона 2022/23. Слова форварда приводит испанская газета Sport.

Ранее об этом факте в своей книге про Левандовски рассказал польский журналист Себастьян Сташевски.

«Я очень уважаю «Барселону» и людей, которые там работают. Я был в курсе ситуации в клубе. Было много других ситуаций, которые нужно было разрешить на благо клуба. Короче говоря, это был бонус, и все знают, что в то время «Барселона» следила за каждым евро. Это была немаленькая сумма, и для меня это ничего не изменило», — рассказал Левандовски.

По словам футболиста, играть это ему не мешало, хотя он все время думал о том, стоит ли забивать или нет.

В конце сезона 2022/23 «Барселона» уже обеспечила себе чемпионство, а сам Левандовски лидировал в гонке бомбардиров с 23 голами. В его контракте был пункт, согласно которому каталонцам пришлось бы выплатить бонус в размере нескольких миллионов евро, если бы форвард забил 25 мячей.