Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,1 x 4,3 2 1,62 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,25 x 6,2 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,88 x 3,75 2 4,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,37 x 4,8 2 8,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Президент РФС Дюков назвал правильным решение остаться в УЕФА

Дюков заявил, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола оказался бы бессмысленным
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент РФС Александр Дюков считает, что сохранение членства в УЕФА было верным решением для российского футбола. Об этом он заявил «Чемпионату».

После отстранения от турниров УЕФА и ФИФА в РФС обсуждали возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), но в итоге в конце 2023 года от этой идеи отказались.

«Три года назад мы обсуждали переход в Азию. Но, если вы помните, ключевым моментом было решение ФИФА о нашем отстранении. Снятия этого решения мы не получили, поэтому спустя три года могу сказать, что переход в Азию оказался бы бессмысленным», — сказал Дюков.

По словам Дюкова, в случае перехода в АФК в РФС потратили бы кучу времени на бумажную работу, но не добились бы практической пользы. «Решение остаться в УЕФА было правильным», — заключил глава РФС.

Сборные России с февраля 2022 года, после отстранения от турниров УЕФА и ФИФА, проводят только товарищеские матчи, а российские клубы не могут выступать в еврокубках.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол УЕФА Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков Азиатская конфедерация футбола (АФК)
Дюков Александр
Дюков Александр
бизнесмен
13 декабря 1967 года
