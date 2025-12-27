Президент РФС Дюков назвал правильным решение остаться в УЕФА
Президент РФС Александр Дюков считает, что сохранение членства в УЕФА было верным решением для российского футбола. Об этом он заявил «Чемпионату».
После отстранения от турниров УЕФА и ФИФА в РФС обсуждали возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), но в итоге в конце 2023 года от этой идеи отказались.
«Три года назад мы обсуждали переход в Азию. Но, если вы помните, ключевым моментом было решение ФИФА о нашем отстранении. Снятия этого решения мы не получили, поэтому спустя три года могу сказать, что переход в Азию оказался бы бессмысленным», — сказал Дюков.
По словам Дюкова, в случае перехода в АФК в РФС потратили бы кучу времени на бумажную работу, но не добились бы практической пользы. «Решение остаться в УЕФА было правильным», — заключил глава РФС.
Сборные России с февраля 2022 года, после отстранения от турниров УЕФА и ФИФА, проводят только товарищеские матчи, а российские клубы не могут выступать в еврокубках.
