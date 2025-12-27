Федоров позвал Овечкина на церемонию выведения своего номера в «Детройте»

«Детройт» выведет из обращения номер Сергея Федорова в ночь на 13 января 2026 года перед домашним матчем с «Каролиной»

Сергей Федоров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Федоров лично пригласил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на церемонию выведения из обращения его игрового номера. Об этом сообщает RMNB.

«Детройт» выведет из обращения номер Федорова 12 января перед домашней игрой против «Каролины Харрикейнз». Свитер с номером «91» будет поднят под своды арены «Ред Уингз».

56-летний Федоров является трехкратным чемпионом Кубка Стэнли с «Детройтом» (1997, 1998, 2002), он провел 13 сезонов за клуб. В 2008 и 2009 годах форвард выступал за «Вашингтон», где был партнером Овечкина, проводившего тогда третий и четвертый сезоны в НХЛ.

Также Федоров выиграл три чемпионата мира (1989, 1990, 2008) и две медали Олимпиад (1998, 2002) с национальной сборной. Он трижды становился чемпионом СССР с ЦСКА. Федоров завершил карьеру в 2012 году.

В 2015 году Федорова ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.

В качестве главного тренера Федоров дважды привел ЦСКА к победе в Кубке Гагарина (2022, 2023).