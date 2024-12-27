Трансферная стоимость Мбаппе упала на €20 млн за полгода в «Реале»

Transfermarkt теперь оценивает форварда сборной Франции в €160 млн. Из-за этого он лишился места в топ-4 самых дорогих футболистов мира. Там француза сменил Ламин Ямаль, прибавивший в цене €30 млн

Килиан Мбаппе (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Испании по итогам первой части сезона.

Больше всего в цене (по €20 млн) потеряли сразу пять футболистов «Реала». Это Килиан Мбаппе (теперь его стоимость оценивается в €160 млн), Орельен Чуамени (€80 млн), Эдуарду Камавинга (€80 млн), Эдер Милитао (€40 млн) и Эндрик (€40 млн)

Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в июле этого года. 26-летний французский форвард провел за новый клуб 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

Прибавили в цене больше всего (по €30 млн) игроки «Барселоны» Ламин Ямаль (до €180 млн) и Пау Кубарси (€70 млн).

Мбаппе из-за своего падения в цене лишился места в топ-4 самых дорогих футболистов мира. Там его сменил Ямаль. В €200 млн Transfermarkt оценивает Винисиуса Жуниора («Реал») и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), в €180 млн — Ямаля и Джуда Беллингема («Реал»).