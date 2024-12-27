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Трансферная стоимость Мбаппе упала на €20 млн за полгода в «Реале»

Transfermarkt теперь оценивает форварда сборной Франции в €160 млн. Из-за этого он лишился места в топ-4 самых дорогих футболистов мира. Там француза сменил Ламин Ямаль, прибавивший в цене €30 млн
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Испании по итогам первой части сезона.

Больше всего в цене (по €20 млн) потеряли сразу пять футболистов «Реала». Это Килиан Мбаппе (теперь его стоимость оценивается в €160 млн), Орельен Чуамени (€80 млн), Эдуарду Камавинга (€80 млн), Эдер Милитао (€40 млн) и Эндрик (€40 млн)

Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в июле этого года. 26-летний французский форвард провел за новый клуб 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

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Прибавили в цене больше всего (по €30 млн) игроки «Барселоны» Ламин Ямаль (до €180 млн) и Пау Кубарси (€70 млн).

Мбаппе из-за своего падения в цене лишился места в топ-4 самых дорогих футболистов мира. Там его сменил Ямаль. В €200 млн Transfermarkt оценивает Винисиуса Жуниора («Реал») и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), в €180 млн — Ямаля и Джуда Беллингема («Реал»).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Винисиус чемпионат Испании по футболу
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Ламин Ямаль фото

Ламин Ямаль

спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
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