Трансферная стоимость Мбаппе упала на €20 млн за полгода в «Реале»
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Испании по итогам первой части сезона.
Больше всего в цене (по €20 млн) потеряли сразу пять футболистов «Реала». Это Килиан Мбаппе (теперь его стоимость оценивается в €160 млн), Орельен Чуамени (€80 млн), Эдуарду Камавинга (€80 млн), Эдер Милитао (€40 млн) и Эндрик (€40 млн)
Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в июле этого года. 26-летний французский форвард провел за новый клуб 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.
Прибавили в цене больше всего (по €30 млн) игроки «Барселоны» Ламин Ямаль (до €180 млн) и Пау Кубарси (€70 млн).
Мбаппе из-за своего падения в цене лишился места в топ-4 самых дорогих футболистов мира. Там его сменил Ямаль. В €200 млн Transfermarkt оценивает Винисиуса Жуниора («Реал») и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), в €180 млн — Ямаля и Джуда Беллингема («Реал»).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов