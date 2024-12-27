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Выступавший в UFC россиянин возобновит карьеру после двухлетней паузы

Бывший боец UFC Тухугов возобновит карьеру после двухлетней паузы
Зубайра Тухугов последний бой провел в феврале 2023 года, после чего его отчислили из UFC. В команде 33-летнего спортсмена сообщили, что в следующем году он вернется в октагон
Зубайра Тухугов
Зубайра Тухугов (Фото: Paul Kane / Getty Images)

Российский боец Зубайра Тухугов, который ранее выступал в UFC, возобновит карьеру в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в команде 33-летнего спортсмена.

«Тухугов вернется в 2025 году. На данный момент идут переговоры», — сказал собеседник агентства.

В своем последнем бою в UFC в феврале 2023 года Тухугов уступил бразильцу Элвесу Бреннеру раздельным решением судей.

За день до поединка Тухугов провалил взвешивание. Он не смог уложиться в лимит легкой весовой категории (до 70,3 кг) — перевес составил 600 г. Россиянин провалил взвешивание второй раз подряд: 22 октября 2022 года на турнире в Абу-Даби он должен был провести поединок с бразильцем Лукасом Алмейдой, но не смог уложиться в рамки полулегкой весовой категории (до 65,8 кг). Поединок был отменен.

В марте 2023 года Тухугова отчислили из UFC. Он выступал в промоушене с 2014 года, за это время провел девять поединков. Пять боев завершились победой россиянина, три — поражением и один — ничьей.

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