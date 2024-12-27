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«Спартак» добился выплаты от ПСВ задолженности по трансферу Гуса Тила

Ранее палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск московского клуба. Нидерландский полузащитник перешел в ПСВ летом 2022 года за €3 млн
Гус Тил
Гус Тил (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

«Спартак» добился выплаты от нидерландского ПСВ за трансфер полузащитника Гуса Тила, сообщил журналистам руководитель пресс‑службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

«Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тила. Ранее палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет «Спартака», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

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Тил перешел в ПСВ летом 2022 года за €3 млн (по данным Transfermarkt). В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 24 матчаз, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

В «Спартак» Тил перешел летом 2019 года из нидерландского АЗ за €18 млн. Для московского клуба это был рекордный трансфер. В составе «красно-белых» Тил принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола, а также отдал три результативные передачи. После этого он играл в аренде в немецком «Фрайбурге» и «Фейенорде».

В сборной Нидерландов Тил провел шесть матчей и забил один гол.

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