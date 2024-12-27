Мхитаряна в 12-й раз признали лучшим футболистом года в Армении
Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян признан лучшим игроком Армении по итогам года. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Армении.
В голосовании, в котором участвовали клубы высшей лиги и спортивные журналисты, 35-летний Мхитарян набрал 87 очков. Эту награду он получил уже 12-й раз в своей карьере.
Второе место с 62 очками занял полузащитник словацкого «Слована» Тигран Барсегян.
Третьим с 24 баллами стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Мхитарян начинал карьеру в армянском «Пюнике». Также успел поиграть за донецкие «Металлург» и «Шахтер», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Рому». В сборной Армении Мхитарян провел 95 матчей и забил 32 мяча, карьеру в национальной команде он завершил в 2022 году.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов