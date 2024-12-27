Мхитаряна в 12-й раз признали лучшим футболистом года в Армении

Второе место в голосовании занял Тигран Барсегян из словацкого «Слована», третье — Эдуард Сперцян из «Краснодара»

Генрих Мхитарян (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян признан лучшим игроком Армении по итогам года. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Армении.

В голосовании, в котором участвовали клубы высшей лиги и спортивные журналисты, 35-летний Мхитарян набрал 87 очков. Эту награду он получил уже 12-й раз в своей карьере.

Второе место с 62 очками занял полузащитник словацкого «Слована» Тигран Барсегян.

Третьим с 24 баллами стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Мхитарян начинал карьеру в армянском «Пюнике». Также успел поиграть за донецкие «Металлург» и «Шахтер», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Рому». В сборной Армении Мхитарян провел 95 матчей и забил 32 мяча, карьеру в национальной команде он завершил в 2022 году.