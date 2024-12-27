 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мхитаряна в 12-й раз признали лучшим футболистом года в Армении

Второе место в голосовании занял Тигран Барсегян из словацкого «Слована», третье — Эдуард Сперцян из «Краснодара»
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян признан лучшим игроком Армении по итогам года. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Армении.

В голосовании, в котором участвовали клубы высшей лиги и спортивные журналисты, 35-летний Мхитарян набрал 87 очков. Эту награду он получил уже 12-й раз в своей карьере.

Второе место с 62 очками занял полузащитник словацкого «Слована» Тигран Барсегян.

Третьим с 24 баллами стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Мхитарян начинал карьеру в армянском «Пюнике». Также успел поиграть за донецкие «Металлург» и «Шахтер», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Рому». В сборной Армении Мхитарян провел 95 матчей и забил 32 мяча, карьеру в национальной команде он завершил в 2022 году.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Армения Генрих Мхитарян Эдуард Сперцян
Материалы по теме
Мхитарян продлил контракт с «Интером»
Спорт
Игрока ЦСКА признали лучшим футболистом Узбекистана второй год подряд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Норвежская компания объяснила, почему не помогла морякам с Ursa MajorОбщество, 14:48
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 14:44
Студент извинился перед свердловской полицией за попытку поджечь банкоматПолитика, 14:41
Ярославский губернатор предложил ограничить продажу бензина подросткамОбщество, 14:32
Мальдивы-2024: как получить еще больше впечатлений от отпускаСтиль, 14:28
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 14:27
В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасностиОбщество, 14:25
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Фонд «Семья вместе» и «Литрес» представили новую аудиокнигуLife, 14:23
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долга за БакаеваСпорт, 14:23
НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»Политика, 14:22
Строим счастье: как девелоперская компания заботится о сотрудникахНедвижимость, 14:19
На Таймыре впервые за 40 лет выловили осетра, считавшегося утраченнымОбщество, 14:19
Новогодние с семьей: подборка маршрутов для поездок на автомобилеAutonews, 14:18
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 14:17